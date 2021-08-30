شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: يجب منح لقب كأس مصر للزمالك حال إلغائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، إلغاء بطولة كأس مصر، موضحا أنه في حال حدوث ذلك لا بد من منح اللقب للأبيض، معللا ذلك بوصول فريقه إلى الدور قبل النهائي وخوض مباريات وسط ضغط مواجهات الدوري.

وقال لبيب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1، إن الإدارة متمسكة باستكمال منافسات كأس مصر والذي من المقترح استكمال منافساته قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري.

وأضاف رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن أغلب الأندية التي حضرت اجتماع اتحاد الكرة متمسكة باستكمال بطولة كأس مصر.

واختتم: "سيكون من الظلم عدم منح الزمالك اللقب حال إلغائه لأننا وصلنا إلى الدور قبل النهائي".

جدير بالذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء على رأسها إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

-غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري.

-إيقاف أسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.

-إيقاف على جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

-إيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادى الزمالك للهتاف الجماعى والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها ما أدى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.