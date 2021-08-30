شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: شيكابالا لم يسبنى ولم أقل له "هبطلك كورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، كواليس المشادة التي نشبت مع محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادى الزمالك، على ستاد بتروسبورت في ليلة تسليم درع الدورى للفريق الأبيض.

وقال مجاهد، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1"، إن شيكابالا لم يقم بسبه، مؤكدا أنه لم يقل له "هبطلك كورة".

وأضاف مجاهد: "الزمالك رفض اقتراح الجبلاية بإقامة احتفالية خاصة لتسليم درع الدوري وإدارة النادى الأبيض من حقها الاعتراض على القرارات ولا خلافات بينى وبين أي لاعب بالفريق الأبيض لأننا نحترم جميع الأندية".

تابع: "من حق أي حد شايف العقوبات كبيرة يتظلم، والزمالك له حق الاستئناف على القرارات التي تعرض لها".

يذكر أن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء على رأسها إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

-غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري.

-إيقاف أسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.

-إيقاف على جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

-إيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادى الزمالك للهتاف الجماعى والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها ما أدى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.