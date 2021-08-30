شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 29 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 29 / 8 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، والتى يأتى على رأسها استقرار اتحاد الكرة على استئناف مباريات كأس مصر 13 سبتمبر المقبل، على أن يبدأ الدورى الجديد فى أكتوبر المقبل.

أعلن إسلام الشاطر، نجم الأهلى السابق، أن كأس العالم للأندية المقرر إقامته في ديسمبر المقبل في اليابان سيتم نقله إلى الدوحة أو أبو ظبى مع تأخير انطلاقته لفبراير المقبل.

أعلن نادى المصرى البورسعيدى، التعاقد مع أحمد علاء، مدافع النادى الأهلى المنتهية إعارته لنادى طلائع الجيش، في أولى صفقات النادى البورسعيدى للموسم الجديد.

يسعى مسئولو نادي الزمالك لإنهاء صفقة ضم عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، في ظل رغبة اللاعب في الانضمام لصفوف الزمالك.

جالاتا سراي يجدد مفاوضاته مع الأهلي لشراء ديانج كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسئولي نادي جالاتا سراي التركي جددوا اتصالاتهم مع النادي الأهلي بشأن الحصول على خدمات المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعدما توقفت المفاوضات خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم موافقة النادي التركي على طلبات الأهلي المالية بشأن التخلي عن الدبابة المالية. تأكد غياب محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى وكذلك محمد الننى لاعب آرسنال الإنجليزى عن مباراة أنجولا خلال الجولة الأولى لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم كما تجري بعض المحاولات في الوقت الحالي لضمهم لمباراة الجابون في الجولة الثانية. اتحاد الكرة يستقر على استئناف كأس مصر 13 سبتمبر وانطلاق الدوري فى أكتوبر استقر اتحاد الكرة على استئناف مباريات كأس مصر 13 سبتمبر المقبل، على أن يبدأ الدورى الجديد فى أكتوبر المقبل.

إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه فى أحداث التتويج بالدوري

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء على رأسها إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.

الزمالك في بيان رسمي: نرفض قرارات الجبلاية وسنتخذ كافة الإجراءات

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا للرد على عقوبات اتحاد الكرة ضد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك عقب أحداث تسليم درع الدورى بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الأخيرة للدورى.

أصدر مسئولو نادى غزل المحلة بيانا أعلنوا فيه توجيه الشكر للجهاز الفني، بقيادة خالد عيد، والاستقرار على التعاقد مع مدير فنى جديد فى الفترة القادمة.