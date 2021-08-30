مدرب جالاتاسراي: مصطفى سيحل مشاكله بتسجيل الأهداف وليس لدي علاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

تحدث فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتاسراي التركي، عن مصطفى محمد لاعب الفريق، قائلًا بأن كل مشاكله سوف تحل عندما يعود من جديد من أجل تسجيل الأهداف.

وقال تريم في تصريحاته عقب التعادل مع قاسم باشا في الدوري التركي: "هل تعتقد أنني سوف أمنح اللاعب دواء بشكل مجازي وسيقوم بتسجيل الأهداف؟"

وتابع: "الدواء الوحيد الذي يمكن أن أمنحه للاعب هو القميص رقم 9، قميص جالاتاسراي، هذا هو الشيء الوحيد، ولم لم ينجح، لن يكون هناك حل أخر".

أضاف: "البديل في حالة عدم تجاوز هذا الأمر أن يبقى اللاعب بجواري (مصطفى محمد ومباي دياني)، لكني سعيد بالعناصر التي أمتلكها داخل الفريق."

وواصل: "دياني كان مرهقًا، لذلك استبدلته وشارك مصطفى.. أنا سعيد أنني أسجل الأهداف عن طريق لاعبي الوسط، والمدافعين، لكن ليسوا هؤلاء من ننتظر منهم تسجيل الأهداف".

واختتم قائلًا: "الموقف سوف يحل من تلقاء نفسه، سيعودان لحل مشاكلهما من خلال تسجيل الأهداف".