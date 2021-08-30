وكيله: كارتيرون سيستمر مع الفريق في حال استمرار لبيب كرئيس للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حازم فتوح، وكيل أعمال باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن المدرب الفرنسي سيستمر على رأس الجهاز الفني للفريق في حال استمرار حسين لبيبي كرئيس لمجلس إدارة القلعة البيضاء.

وقال فتوح في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2:" باتريس كارتيرون وضع بطولة الدوري هدفا أمامه منذ اللحظة الأولى لعودته للزمالك".

وتابع:" كارتيرون كان يعلم أن بعض الجماهير ستكون غاضبة من عودته وسيتعرض لهجوم لكبير، لكنه كان يهدف لتحقيق بطولة الدوري الغائبة عن خزائن النادي منذ سنوات".

وأكمل:" باتريس كارتيرون يعيش افضل فترات حياته العملية في ظل وجود شخص محترم كحسين لبيب كرئيس للنادي وهناك تفاهم بين الطرفين".

واستطرد:" العروض تأتي باستمرار لباتريس كارتيرون لانه مدرب ناجح، طالما حسين لبيب مستمر كرئيس للزمالك فاكارتيرون مستمر مع الفريق".

وأتم تصريحاته:" المدرب باتريس كارتيرون يتابع جميع اللاعبين المعاريين ومن المقرر أن يسافر غدا وسيعود بعد 5 أيام وسيجلس مع مجلس الإدارة لحسم ملف هؤلاء اللاعبين والحديث عن احتياجات الفريق".