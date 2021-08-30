مدرب أنجولا: نفقد 12 لاعبًا أمام مصر.. وبريطانيا ستحدد من يتأهل لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بيدرو جونسالفيس المدير الفني لمنتخب أنجولا بأن فريقه سيفقد 12 لاعبًا في مواجهة مصر، وانتقد ما قامت به الحكومة البريطانية فيما يتعلق بعدم منح أي استثناء للاعبين من الحجر الصحي في حالة السفر إلى البلدان المدرجة على القائمة الحمراء، قبل مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم المؤهلة لنهائيات قطر 2022.

وقال جونسالفيس في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية: "محمد صلاح من أفضل 5 لاعبين في العالم خلال الوقت الحالي، لكن أيضًا محمد النني لن يأتي، وبالتأكيد هذا الأمر لن يكون جيد بالنسبة لمنتخب مصر، وفي الجانب الأخر مصر فريق قوي للغاية، ومن أفضل منتخبات إفريقيا".

وتابع: "بالرغم من أن صلاح والنني من اللاعبين المميزين في الملعب، لكن يظل منتخب مصر قوية للغاية، وأنا على ثقة من أننا سوف نلعب أمام فريق قوي في قمة التركيز والحماس".

وأضاف: "مصر فقدت لاعبين لكننا أيضًا خسرنا 12 لاعبًا من قائمة الفريق، وفي النهاية لا يمكن أن نعفل أي شيء سوف أن نعمل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وواصل: "بعض من اللاعبين لا يمكنهم السفر بسبب قيود كوفيد-19، والبعض الأخر عائد من الإصابة بفيروس كورونا وهناك من لم يتمكن من السفر بسبب أمور بيروقراطية".

وانتقد حرمان بريطانيا للاعبين من السفر، قائلًا: "لابد أن يقوم الاتحاد الدولي باتخاذ موقف تجاه منع اللاعبين من تمثيل المنتخبات، وليس فقط أن يتم دعوة الحكومات للمساعد، لابد من تطبيق القواعد التي تنظم هذا الأمر".

وواصل: "ما أشعر به هو أن بريطانيا هي التي تحدد من يستطيع أن يتأهل من مجموعتنا، هم يسمحون لأوبامبيانج باللعب، ويمنعون محمد صلاح والنني، ولاعبي أنجولا من السفر ولعب مباريات بلادهم، أشعر أن الأمر يحدث لأسباب غير رياضية".

واستطرد: "ما أشعر به هو أن بريطانيا هي التي تحدد من يستطيع أن يتأهل من مجموعتنا، هم يسمحون لأوبامبيانج باللعب، ويمنعون محمد صلاح والنني، ولاعبي أنجولا من السفر ولعب مباريات بلادهم، أشعر أن الأمر يحدث لأسباب غير رياضية".

وأردف: "قمنا باستدعاء أري بابل من أجل الانضمام إلى منتخب أنجولا الآن، هو لاعب مهم للغاية في الفريق، وله قيمة كبيرة ليس فقط داخل الملعب، لكن خارجه أيضًا فالكل يحبه للغاية".

واختتم، قائلًا: "نعلم حجم فرصنا أمام مصر، وسوف نقاتل من أجلها".