نتيجة مباراة ميلان وكالياري في الدوري الايطالي.. الروسونيري يواصل انطلاقته القوية

تعرف على نتيجة مباراة ميلان وكالياري لحساب الجولة الثالثة في الدوري الايطالي “السيري آ”، ضمن مباريات اليوم الاحد 29-8-2021.

واصل ميلان انطلاقته القوية في الدوري الايطالي بتحقيق الانتصار الثاني تواليًا على حساب نادي كالياري بنتيجة (4-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو.

وافتتح لاعب خط الوسط ساندور تونالي التسجيل لنادي ميلان في الدقيقة (12)، حينما سدد كرة من ضربة حرة مباشرة من زاوية صعبة استقرت داخل الشباك ليعيد إلى الأذهان ما كان يفعله الأسطورة آندريا بيرلو من إبداعات رفقة الروسونيري.

ولم يفرح ميلان كثيرًا بتقدمه، فبعد 3 دقاق فقط أدرك متوسط الميدان أليساندرو ديولا هدف التعادل لفريق كالياري، بتمريرة من جواو بيدرو.

استمرت الإثارة حينما وضع رفائيل لياو فريق ميلان في المقدمة من جديد بتسجيل الهدف الثاني بعدها بدقيقتين فقط، بسدد كرة من مسافة بعيدة ارتطمت في زميله براهيم دياز واستقرت داخل شباك حارس كالياري.

واصل ميلان صحوته ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة (24)، فبعد هجمة منظمة وصلت الكرة إلى براهيم دياز على حافة منطقة الجزاء الذي مررها إلى أوليفييه جيرو على اليمين ليسدد كرة مباشرة عانقت الزاوية البعيدة لمرمى الخصم.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بدقيقتين، سجل أوليفييه جيرو الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريق ميلان من علامة الجزاء، لتنتهي أول 45 دقيقة بتقدم رجال ستيفانو بيولي على كالياري بنتيجة (4-1).

وتعتبر هذه المرة هي الأولى التي يسجل فيها فريق ميلان أربعة أهداف في الشوط الأول منذ موسم 2011، كما يعد أوليفييه جيرو أول لاعب يسجل ثنائية في أول مباراة له مع الروسونيري على ملعب سان سيرو منذ ماريو بالوتيلي في موسم 2013.

ودخل الفريقين الشوط الثاني بريتم منخفض تمامًا، حيث بدا على لاعبو ميلان وكالياري الارهاق، ما جعل صناعة الفرص نادرًا للغاية، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز ميلان على كالياري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ثاني جولات الدوري الايطالي.

ورفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع، متساويًا مع الانتر، روما، لاتسيو، ونابولي، في المقابل تجمد رصيد كالياري عند نقطة واحدة حصدها من تعادله في الجولة الأولى.

شاهد فيديو اهداف ميلان وكالياري في الدوري الايطالي