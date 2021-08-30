شاهد فيديو اهداف روما وساليرنيتانا في الدوري الايطالي..ابراهام يفتتح سجله التهديفي مع الذئاب

شاهد فيديو اهداف روما وساليرنيتانا في الدوري الايطالي، لحساب الجولة الثانية، ضمن مباريات اليوم الاحد 29 اغسطس 2021، والتي أقيمت على ملعب آريتشيتي.

سحق روما مضيفه ساليرنيتانا، العائد مجددا للدوري الايطالي “ٍسيريا آ”، برباعية بيضاء، ليواصل انطلاقته الناجحة مع مدربه البرتغالي المثير للجدل جوزيه مورينيو.

ورفع روما، الذي فاز على فيورنتينا في أولى لقاءاته بالدوري الايطالي هذا الموسم، رصيده إلى 6 نقاط، في حين ظل رصيد ساليرنيتانا بلا نقاط، عقب تلقيه خسارته الثانية على التوالي.

وتقدم لورينتسو بليجريني بهدف لروما بعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني، وأضاف جوردان فيريتو الهدف الثاني بعد تمريرة من هنريخ مخيتاريان عقب أربع دقائق أخرى.

وجاء هدف أبراهام، القادم من تشيلسي، في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء.

واختتم بليجريني الأهداف قرب النهاية ليحقق روما انتصاره الثاني في مباراتين تحت قيادة مورينيو، ويحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد ست نقاط وبفارق الأهداف عن لاتسيو المتصدر.

يذكر ان روما قد لعب ضد ساليرنيتانا في مباراتين خلال موسم 1999/1998، في الدوري الايطالي، وفاز روما في الذهاب 3-1 وخسر في الإياب 2-1.

شاهد فيديو اهداف روما وساليرنيتانا في الدوري الايطالي