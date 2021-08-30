الامارات | شباب الأهلي مهتم بالتعاقد مع البرازيلي بيكساو

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي مهتم بالتعاقد مع البرازيلي بيكساو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن نادي شباب الأهلي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الشاب، البرازيلي إيغور بيكساو، خلال فترة الانتقالات الحالية قادماً من كورتيبا البرازيلي.

وقالت صحيفة «بولا في آي بي»: «إن شباب الأهلي استفسر حول إمكانية التعاقد مع بيكساو»، مشيرة إلى أن «اللاعب البرازيلي لديه عرض آخر من أحد أندية الدوري البرتغالي».

ويلعب إيغور بيكساو 21 عاماً في خط الهجوم، إلى جانب إجادته اللعب في مركز الجناح الأيسر، إذ تبلغ قيمته السوقية 550 ألف يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين.

ونشأ بيكساو في صفوف قطاع الناشئين بنادي كورتيبا، وانتقل في الموسم الماضي، على سبيل الإعارة لمدة شهرين، لنادي لوندرينا البرازيلي، بينما تم تصعيده إلى الفريق الأول لنادي كورتيبا في مارس الماضي، إذ ينتهي عقده مع الفريق البرازيلي في ديسمبر 2022.

وفي حال تعاقد شباب الأهلي مع بيكساو سيتم قيده في فئة اللاعبين المقيمين، إذ تعاقد الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية مع البرازيلي غويلهيرمي بالا قادماً من فلامينغو البرازيلي، كما تعاقد مع البرازيلي يوري سيزار مقابل خمسة ملايين دولار حصل عليها نادي فلامينغو، بينما يضم «فرسان دبي» في صفوفه البرازيلي إيغور خيسوس، الذي تألق مع الفريق في الموسم الماضي، وبات من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المدرب مهدي علي.

• نجم السامبا يجيد اللعب في مركزَي الهجوم والجناح الأيسر.

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