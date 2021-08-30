الامارات | 4 خطوات فنية وإدارية تجهز المنتخب لمباراتَي لبنان وسورية

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات فنية وإدارية تجهز المنتخب لمباراتَي لبنان وسورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته لمباراتيه المقبلتين أمام منتخبَي لبنان وسورية، المقررتين يومَي الثاني والسابع من الشهر المقبل، في الجولتين الأولى والثانية ضمن المجموعة الأولى في الدور النهائي للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، إذ انتظم المنتخب في تدريبات يومية على الملعب الفرعي بنادي الوصل، من خلال معسكره الداخلي في دبي، الذي بدأه الجمعة الماضية.

ويبدأ المنتخب المرحلة الحاسمة للتصفيات بمواجهة نظيره اللبناني على استاد زعبيل في نادي الوصل، فيما يلتقي نظيره السوري بالعاصمة الأردنية عمان، وشهدت الفترة الأخيرة قيامه بأربع خطوات فنية وإدارية تحضيراً للمباراتين المرتقبتين، تتمثل في إيقاف مباريات دوري أدنوك للمحترفين بعد مرور جولتين فقط على انطلاقته، وذلك إلى حين انتهاء المنتخب من مباراتَي لبنان وسورية، فضلاً عن إجراء الفحوص الطبية للاعبين والجهازين الفني والإداري للمنتخب وفقاً للبروتوكول الطبي، وبدء الجهاز الفني للمنتخب تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإعداد بإقامة معسكر مغلق في دبي، وكذلك قيام الجهاز الفني بتقليص القائمة الموسعة، التي ضمت 31 لاعباً، إلى 27 لاعباً فقط.

من جهته، قال مشرف المنتخب الوطني السابق اللاعب الدولي السابق، الدكتور حسن سهيل، لـ«الإمارات اليوم»: «رغم صعوبة المهمة إلا أن ثقتنا كبيرة بلاعبي المنتخب بتجاوز هذه المرحلة، وحصد ست نقاط في أول جولتين للمنتخب»، واصفاً العناصر التي تم اختيارها في القائمة النهائية بأنها «الأبرز في الدوري والأفضل، وهي المثالية في الوقت الحالي».

وأضاف أن «المنتخب الوطني بحاجة في هذه المرحلة إلى جهد مضاعف من قبل اللاعبين، ويجب على اللاعبين التعامل مع كل المباريات بنظام القطعة، واعتبار كل مواجهة نهائياً بالنسبة للمنتخب».

الخطوات الـ 4

1- توقف مباريات دوري أدنوك للمحترفين لحين انتهاء المنتخب من مباراتَي لبنان وسورية.

2- إجراء الفحوص الطبية للاعبين وفقاً للبروتوكول الطبي، وذلك قبل بدء معسكر الإعداد الداخلي.

3- بدء الجهاز الفني للمنتخب في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإعداد بإقامة معسكر مغلق في دبي.

4- قيام الجهاز الفني بتقليص القائمة الموسعة التي ضمت 31 لاعباً إلى 27 لاعباً فقط.

القائمة النهائية للمنتخب

علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، محمد برغش، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، الحسن صالح، محمد العطاس، ماجد حسن، علي سالمين، عبدالله رمضان، أحمد برمان، عبدالله أحمد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، علي صالح، محمد جمعة، طحنون الزعابي، كايو كانيدو، زايد العامري، علي مبخوت و سبيستيان تيغالي وعبدالله النقبي.

التدريب الرئيس لمواجهة منتخب «الأرز» غداً

يؤدي المنتخب الوطني تدريبه الرئيس، غداً، على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، استعداداً للقاء منتخب لبنان، الخميس المقبل، على الملعب نفسه. ويشارك في التدريبات الحالية 27 لاعباً تم اختيارهم في القائمة النهائية، علماً أن الجهاز الفني استدعى لاعب الوصل، علي صالح، بدلاً من لاعب الوحدة، خليل الحمادي، الذي يعاني وعكة صحية، واستدعى كذلك لاعب شباب الأهلي عبدالله النقبي. ويتدرب لاعبو المنتخب بجدية وروح عالية، فيما يركز المدرب مارفيك على تطبيق خططه الفنية.

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