الامارات | ديوكوفيتش يبحث عن إنجاز لم يتحقق منذ 1969

شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يبحث عن إنجاز لم يتحقق منذ 1969 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف أول عالمياً، الى تحقيق إنجاز أن يكون أول لاعب منذ 1969 يفوز بجميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى في عام واحد، والانفراد بالرقم القياسي بعدد ألقاب «غراند سلام»، من خلال الفوز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة. يغيب عن بطولة «فلاشينغ ميدوز»، التي تنطلق اليوم على أراضي نيويورك الصلبة، خمسة أبطال سابقين هم: السويسري روجيه فيدرر، الإسباني رافايل نادال، السويسري ستانيسلاس فافرينكا، الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو، والنمساوي دومينيك تيم وذلك بسبب الإصابة.

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