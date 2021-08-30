16 مليون يورو تقرب بايرن من سابيتسر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية في ألمانيا قرب إتمام صفقة انتقال لاعب لايبزج الألماني، النمساوي الدولي مارسيل سابيتسر إلى بايرن ميونخ.

وكتبت صحيفة «بيلد» الألمانية» أمس أن الأطراف الثلاثة اتفقوا على هذه الخطوة.

ويعتقد أن قيمة الصفقة ستصل إلى نحو 16 مليون يورو، وفي حال إتمامها سيكون سابيتسر ثالث من ينتقل من لايبزج إلى النادي البافاري هذا الموسم بعد المدافع دايو اوباميكانو والمدير الفني يوليان ناجلسمان.

وكان المدير الرياضي لبايرن ميونخ، حسن صالح حميديتش، صرح قبل لقاء فريقه أمام هيرتا أمس الأول بأن بايرن لديه اهتمام باللاعب وبأن ضمه محل نقاش.

يشار إلى أن هناك شائعات تدور منذ فترة طويلة حول وجود اتصالات بين بايرن وسابيتسر المرتبط بعقد مع لايبزج حتى نهاية يونيو 2022.

ومن الواضح أن بايرن استطاع أن يحسم ضم سابيتسر بعد أن توقفت مساعي أندية مثل توتنهام وايه إس روما لضمه.

يذكر أن ناجلسمان يحتفظ بعلاقة قوية مع سابيستر (27 عاما) كما أنه مقتنع به كلاعب.

وسيكون انتقال سابيتسر إلى بايرن في هذا الوقت أمرا مثيرا؛ نظرا لأن الفريقين، لايبزج وبايرن، سيتواجهان في الدوري في 11 سبتمبر المقبل بعد فترة توقف المسابقة بسبب مباريات المنتخب الألماني في التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.