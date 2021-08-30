توتنهام يتصدر بالعلامة الكاملة

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ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه هيونج مين سونج الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .42
وبهذا الفوز حقق توتنهام العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث الأولى ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد واتفورد عند 3 نقاط في المركز الـ12.
وفي المباراة الثانية، تعادل بيرنلي مع ليدز يونايتد 1/1.
وتقدم بيرنلي بهدف سجله كريس وود في الدقيقة 61، ثم تعادل ليدز بهدف سجله باتريك بامفورد في الدقيقة 86.
وحصد بيرنلي على أول نقطة له هذا الموسم ليحتل المركز الـ16، فيما رفع ليدز رصيده إلى نقطتين في المركز الـ15.
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