شكرا لقرائتكم خبر بيرنلي يتعاقد مع كورنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي أمس تعاقده مع الإيفواري الدولي ماكسويل كورنيه من صفوف ليون الفرنسي.

وانضم كورنيه إلى بيرنلي بعقد يمتد لخمسة أعوام، ووصف النادي هذه الصفقة بأنها «واحدة من أكبر صفقات الانتقال في تاريخ بيرنلي».

وقال كورنيه «متحمس بالانضمام إلى بيرنلي في واللعب مع وضد عدد من أعظم اللاعبين في العالم».

وأضاف «أرحب بتحديات العمل الشاق وملتزم تماما بدوري المكلف به من أجل المساعدة».