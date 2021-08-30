بيرنلي يتعاقد مع كورنيه

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وانضم كورنيه إلى بيرنلي بعقد يمتد لخمسة أعوام، ووصف النادي هذه الصفقة بأنها «واحدة من أكبر صفقات الانتقال في تاريخ بيرنلي».
وقال كورنيه «متحمس بالانضمام إلى بيرنلي في واللعب مع وضد عدد من أعظم اللاعبين في العالم».
وأضاف «أرحب بتحديات العمل الشاق وملتزم تماما بدوري المكلف به من أجل المساعدة».
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