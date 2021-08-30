شكرا لقرائتكم خبر هيرتا يجدد ثقته بدارداي رغم الهزائم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس نادي هيرتا برلين كارستن شميت أنه ليس هناك أي نية للإطاحة بالمدير الفني بال دارداي رغم الخسارة في أول 3 مباريات من الموسم الجديد للبوندسليجا.

وقال شميت «بال نال ثقتنا في هذه المرحلة ونثق أيضا في أنه الشخص الذي سيفعل ما نحتاجه تماما في الوقت الحالي».

وعاد دارداي في الموسم الماضي ليخوض الولاية التدريبية الثانية مع هيرتا، حيث نجح في إنقاذ الفريق من شبح الهبوط، لكن المسيرة جاءت كارثية في بداية الموسم الجديد إذ يتذيل هيرتا جدول ترتيب البوندسليجا بعد خسارته المذلة على ملعب بايرن ميونخ 0/ 5 أمس الأول.

وقال دارداي عقب الخسارة أمام بايرن إنه سيعود للإشراف على فريق الناشئين تحت 16 عاما إذا سحبت إدارة النادي الثقة منه.

وشدد شميت على أن البداية المحبطة للموسم الجديد لن تغير من الطموح العام للموسم. وتابع «في الموسم الحالي نرغب في التقدم خطوة للأمام، وأن نقدم موسما ثابتا».

وحث شميت فريقه على البدء في النجاح في سبتمبر لتحقيق انطلاقة جديدة.