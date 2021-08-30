شكرا لقرائتكم خبر أرسنال.. أسوأ بداية في آخر 67 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتعين على فريق أرسنال الإنجليزي البحث عن نفسه بقوة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعد استمرار بدايته السيئة للموسم الحالي، إثر خسارته الكبيرة أمام مانشستر سيتي.

وتلقى أرسنال هزيمة كاسحة أمام مانشستر سيتي 0 - 5 أمس الأول، ليظل الفريق بلا نقاط في المسابقة أو حتى هدف، وذلك بعد مرور 3 جولات من الدوري الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.ايه.ميديا» أمس، أن هذه هي أسوأ بداية لأرسنال في آخر 67 عاما، لتزداد الضغوط على المدير الفني للفريق، ميكيل أرتيتا.

ولن يخوض أرسنال أي مباراة لحين استضافة فريق نورويتش سيتي يوم 11 سبتمبر المقبل.

وقال مهاجم الفريق بيير إيمريك أوباميانج، عقب مباراة مانشستر سيتي «أعتقد أننا كلاعبين علينا التحدث فيما بيننا. هذا شيء مهم الآن، لأننا أرسنال ونحن نحتاج للكبرياء. يجب أن نتحدث وأن نقول الحقيقة فيما بيننا، وأن نكون صريحين وأن نرفع مستوانا».

وأضاف «بالتأكيد ستكون هناك صعوبة، ولكننا فريق. يجب أن نظل معا في هذه اللحظة».

ورغم أن مانشستر سيتي فشل خلال الأسبوع الماضي في التعاقد مع هاري كين أو كريستيانو رونالدو، إلا أن النتيجة الكبيرة التي تحققت على حساب أرسنال تؤكد أن الفريق يظل رائعا حتى دون امتلاكه لمهاجم من الطراز العالمي.

وقال لاعب مانشستر سيتي إلكاي جويندوجان، «من تجربة الموسم الماضي لم يكن لدينا مهاجم صريح تقريبا طوال الموسم، لذلك اعتدنا على هذا الأمر نوعا ما».

وأضاف «نحاول فقط الحصول على أقصى استفادة من هذا الأمر، نحاول أن نكون مرنين وأن نتبادل الأدوار في الهجوم، ونحاول فقط خلق فرص بقدر المستطاع لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف».