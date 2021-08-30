يهوالاو تحطم رقم نصف الماراثون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حطمت الإثيوبية يالمزيرف يهوالاو الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون للسيدات بفارق 19 ثانية أمس في أيرلندا الشمالية.

وسجلت يهوالاو ساعة و3 دقائق و43 ثانية في لارني لتحطم الرقم القياسي العالمي السابق والبالغ ساعة و4 دقائق وثانيتين والذي سجلته الكينية روث شيبنجيتش في أبريل بإسطنبول.

وقالت يهوالاو «إنه حلم تحول إلى حقيقة، لقد حاولت مرتين من قبل تحطيم الرقم القياسي العالمي لكن دون جدوى، لكني سعيدة بحدوث ذلك في لارني».

وتفوقت يهوالاو على الكينية فان نيابوكي التي سجلت ساعة و9 دقائق و44 ثانية، والبريطانية روز هارفي التي سجلت ساعة و10 دقائق و28 ثانية.

وفاز الإثيوبي جمال يمر بسباق نصف الماراثون للرجال في ساعة و29 ثانية متفوقا بثانية واحدة على مواطنه تيسفاون أكالنيو، وحل الكيني شادراك كيمينينج في المركز الثالث بفارق ثانيتين عن يمر.