نوير يمنع اهتزاز شباكه في 205 مباريات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل الحارس الألماني الدولي مانويل نوير رقما قياسيا مع فريقه بايرن ميونخ بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 205 مباريات بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وحقق نوير (35 عاما) الرقم القياسي خلال المباراة التي اكتسح فيها بايرن ميونخ ضيفه هيرتا برلين 5 /0 أمس الأول.

وأوضح بايرن أمس أن نوير تفوق على الرقم القياسي السابق لنظافة الشباك والبالغ 204 مباريات والمسجل باسم الحارس السابق والرئيس التنفيذي الحالي للنادي البافاري أوليفر كان.

ويحل أوليفر ريك في المركز الثالث في قائمة نظافة الشباك برصيد 176 مباراة.

وسجل نوير قائد بايرن ميونخ هذا الإنجاز خلال 441 مباراة في البوندسليجا مع شالكه والنادي البافاري.

وقال نوير «حقيقة الدفاع صلب، ونجاحنا في الحفاظ على نظافة شباكنا تشعرني بالسعادة».

من جهته، أكد المدير الفني للمنتخب الألماني هانسي فليك أمس، أن مانويل نوير سيظل قائدا للمنتخب.

وقال فليك لشبكة «أيه أر دي» قبل تجمع الفريق في شتوتجارت «نعم مانويل سيظل قائد ألمانيا. ولا يوجد شيء نفكر فيه حاليا».

يذكر أن نوير هو قائد بايرن ميونخ، وكان قائدا أيضا خلال الفترة التي تولى فيها فليك تدريب الفريق في موسم 2019 / 2020 عندما فاز بالثلاثية، كما أن نوير هو حارس ألمانيا منذ عام 2016.

وقال فليك «نوير لاعب من الطراز العالمي بالنسبة لي، ورجل جيد يمكنه قيادة الفريق بشكل مذهل. هذه هي الأشياء التي أريدها من القائد».