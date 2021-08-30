قوميز يسقط رقم الذيب بالثالثة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفوق مدرب التعاون (الجديد القديم) جوزيه قوميز على نظيره التونسي عمر الذيب في عدد مرات الإشراف على الفريق الأول بالنادي، عقب توليه المهمة للمرة الثالثة التي سبقها تجربته الناجحة موسم 2014 و2016، وفيها وضع التعاون في المركز السابع بجدول ترتيب دوري المحترفين في الموسم الذي رحل فيه عنه بسبب ظروف والده الصحية، كما قاده إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيبدأ قوميز مع سكري القصيم بمواجهة الأهلي في الجولة الرابعة.

وحضر التونسي عمر الذيب للتعاون في فترتين، الأولى عام 1990، ونجح خلالها في الوصول بالفريق للمرة الأولى إلى نهائي كأس الملك، قبل أن يخسره أمام النصر 0 - 2، كما كرر التجربة لفترة قصيرة في 2008، تبعها هروبه عن الفريق ومغادرة السعودية بعد فترة وجيزة.

ويطمح قوميز إلى إعادة السكري إلى سابق عهده بعد فشل سابقه الإنجليزي نيستور إل مايسترو في إظهار قوة الفريق خلال الجولتين الماضيتين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ظهر على اللاعبين ضعف اللياقة البدنية إلى جانب فشل المدرب في قراءة خطوط المنافسين منذ الموسم الماضي.

وحسب مصدر لـ»مكة» مقرب من التعاون، فإن قرار إقالة نيستور كان مبيتا منذ الموسم الماضي، إلا أن الوضع الإداري بعد استقالة الرئيس السابق محمد القاسم أجل قرار إقالته.

وتأتي عودة جوزيه قوميز الذي سبق وأن كسب الهلال للمرة الأولى في تاريخ التعاون هذه المرة مختلفة من حيث رحيل الأسماء التي قادت الفريق في عهده الأخير، في مقدمتها مايسترو خط الوسط جهاد الحسين، إلا أنه سيحظى بوفرة من النجوم القادرين على تنفيذ الخارطة التي ينوي تنفيذها، كالحارس البرازيلي كاسيو دوس أنغوس ولاعب خط الوسط الباراجوياني الدولي أليخاندرو روميرو كاكو، بجانب قائد الفريق الكاميروني لياندر تاومبا، وسيدريك أميسي وساندور مانويل وريكاردو ماتشادو وغيرهم من الأسماء الأجنبية والمحلية اللامعة.

عوامل أعادت قوميز للتعاون

