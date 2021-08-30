طائرة الناشئين تطمح لذهب الخليجية

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وتأهل المنتخب السعودي عقب انتصاره على نظيره الكويتي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين أمس الأول، في الدور نصف النهائي من المنافسات التي تستضيفها مملكة البحرين على صالة اتحاد اللعبة بمجمع صالات عيسى بن راشد الرياضية بمدينة عيسى.
وضرب لاعبو أخضر الطائرة بكل قوة خلال الشوط الأول لينهوه بنتيجة (25 - 17)، وفي الشوط الثاني نجح المنتخب السعودي بحسم نتيجته (28 - 26)، وفي الشوط الثالث تغلب فيه الأخضر بنتيجة (25 - 15).
وكان المنتخب البحريني تأهل للنهائي بعد أن تمكن من الفوز على نظيره الإماراتي بثلاثة أشواط دون مقابل.
في المقابل، يتنافس منتخبا الكويت والإمارات على المركز الثالث والميدالية البرونزية.
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