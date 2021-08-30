أمير الشرقية يستقبل جمعية القدامى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بمكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية اللاعبين القدامى أحمد النباط وأعضاء المجلس من اللاعبين.

وأثنى أمير المنطقة على دور الجمعية في الاهتمام باللاعبين القدامى الذين قدموا الكثير للوطن ورفعوا اسمه في المحافل الدولية، مشيرا إلى أهمية استثمار إمكانيات وخبرات الرياضيين واللاعبين.

فيما نوه رئيس جمعية اللاعبين القدامى بدعم أمير الشرقية للجمعية، واهتمامه باللاعبين المعتزلين من أبناء المنطقة، مؤكدا حرص الجمعية على انضمام جميع اللاعبين القدامى لعضوية الجمعية والمشاركة في أنشطتها وفعالياتها.