شكرا لقرائتكم خبر أمير الشرقية يستقبل جمعية القدامى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأثنى أمير المنطقة على دور الجمعية في الاهتمام باللاعبين القدامى الذين قدموا الكثير للوطن ورفعوا اسمه في المحافل الدولية، مشيرا إلى أهمية استثمار إمكانيات وخبرات الرياضيين واللاعبين.
فيما نوه رئيس جمعية اللاعبين القدامى بدعم أمير الشرقية للجمعية، واهتمامه باللاعبين المعتزلين من أبناء المنطقة، مؤكدا حرص الجمعية على انضمام جميع اللاعبين القدامى لعضوية الجمعية والمشاركة في أنشطتها وفعالياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية يستقبل جمعية القدامى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.