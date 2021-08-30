الاتحاد يستنجد بصاحب الإنجازين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الروماني كوزمين كونترا (45 عاما)، طاقما مساعدا من جنسيته الأصلية (الإسبانية)، والذي يتكون من 7 أشخاص ينتظر وصولهم إلى جدة في اليومين المقبلين لبدء الإشراف على تدريبات الفريق الأول لكرة القدم قبل خوض الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكانت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي أكملت أمس رسميا تعاقدها مع كونترا لمدة موسم واحد خلفا للمدرب البرازيلي المقال فابيو كاريلي. وطالب الحائلي جميع المنتسبين للفريق الأول من لاعبين وفنيين وأجهزة إدارية وطبية التعاون مع المدرب الجديد في سبيل تحقيق النجاح المنشود وتطلعات جماهير النادي خلال منافسات الموسم الحالي. وعلى الرغم من مرور كونترا بتدريب أندية معروفة في الدوري الروماني والدوري الإسباني بجانب تدريبه المنتخب الروماني الأول، إلا أنه لم يحقق خلال مشواره التدريبي الاحترافي الذي بدأ في عام 2010 سوى بطولتين فقط، الأولى مع فريق بترولول الروماني وهي الفوز بكأس رومانيا عام 2013، والثانية مع دينمو بوخارست الروماني عندما قاده في موسم 2017 للفوز بكأس الرابطة. ملخص مسيرة





خاض 216 لقاء



فاز في 100 مباراة



خسر 57 مباراة



تعادل في 59 مواجهة



ملامح من مشوار كونترا:



2010 بدأ كمدرب محترف مع فريق بولتيهنيكا تيمسوارا الروماني.



2012 انتقل للتدريب في الفئات السنية بنادي خيتافي الإسباني



2013 إلى 2014 عاد لمسقط رأسه رومانيا مدربا لنادي بترولول ويشتي



2014 إلى 2015 عاد لتدريب الفريق الأول بنادي خيتافي الإسباني



2015 خاض تجربة مختلفة عن أجواء رومانيا وإسبانيا بتوليه تدريب غوانزهو الصيني



2016 درب الكوركون الإسباني (درجة ثانية)



2017 درب دينمو بوخارست الروماني (2017)



2017 إلى 2019 تولى تدريب المنتخب الروماني



2020 عاد لتدريب دينمو بوخارست الروماني



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