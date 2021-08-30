شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. بيراميدز ينهى صفقة ضم وليد الكرتى خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادى بيراميدز، من إنهاء صفقة ضم وليد الكرتى، لاعب الوسط الهجومى بالوداد المغربى، خلال الـ48 ساعة المقبلة، وهو ما يأتى تأكيدًا لانفراد الخليج 365، بأن المغربى كريم بلق، وكيل أعمال الثنائى أشرف بن شرقى جناح الزمالك، وبدر بانون مدافع الأهلى، يُنهى صفقة مغربية جديدة فى الدورى الممتاز خلال الأسبوع المقبل، وفقا لما علمه ”الخليج 365”، حيث سينضم أحد نجوم الدورى المغربى إلى ناد مصرى خلال أسبوع عن طريق وكيل أعمال بن شرقى وبدر بانون.

وأكدت تقارير صحفية مغربية، الأحد، أن وليد الكرتي، نجم الوداد الرياضى، غادر بصفة رسمية فريقه قبل بداية الموسم الكروى المقبل 2021-22، ليلتحق بفريقه الجديد بيراميدز المصرى، ويأتى ما نشرته التقارير المغربية تأكيدا لما نشره ”الخليج 365”، وسيتم الانتهاء تماما من إجراءات الصفقة خلال الـ 48 ساعة.

ونشر موقع "le360" المغربي خبرا بعنوان "انفراد.. رسمياً الكرتي يغادر الوداد ويلتحق بفريقه الجديد، وقال بصفة رسمية غادر وليد الكرتي فريقه الوداد الرياضي لكرة القدم، قبل بداية الموسم الكروي المقبل، ليلتحق بفريقه الجديد بيراميدز المصرى".

ونستعرض أبرز أرقام وليد الكرتي:

القيمة التسويقية 675 ألف يورو

السن 26 سنة مواليد 23 يونيو 1994

لعب32 مباراة هذا الموسم بمعدل 2.625 دقيقة

ساهم فى 10 أهداف هذا الموسم

سجل 5 أهداف

صنع 5 أهداف

يلعب فى مركزى 8 و 6 فى الملعب.

فاز بـ 5 بطولات دورى الابطال والسوبر الأفريقي و3 دوري مغربي

انضم إلى الوداد موسم 2013 قادما من أولمبيك خربيكة.