شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يغادر القاهرة غدا لبدء إجازة نهاية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُغادر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، القاهرة، غدًا الإثنين، لبدء إجازته عقب تتويج الفريق ببطولة الدورى الممتاز، الذى حصد الأبيض لقبه للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.

وعقد كارتيرون جلسة اليوم، مع إدارة الزمالك وحدد متطلباته بشأن دعم بعض المراكز قبل أن يغادر القاهرة غدًا، حيث طلب المدرب الفرنسى من إدارة النادى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق بعقود تمتد لأكثر من موسمين على أقل تقدير، وسيتم عرض طلبات كارتيرون التى طلبها فى جلسته مع رئيس الزمالك، على أعضاء اللجنة فى أقرب اجتماع لحسم ملف تمديد تعاقد كارتيرون.

من ناحية أخرى، أصدر نادى الزمالك بيانا رسميا للرد على عقوبات اتحاد الكرة ضد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك عقب أحداث تسليم درع الدورى بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى ضمن مباريات الجولة الأخيرة للدورى.

وجاء نص البيان كالتالى:

تعلن اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، انطلاقا من مسئوليتها تجاه النادى وجماهيره، واحتراما لقيمه ومبادئه، رفضها التام للقرارات الصادرة من رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن النادى ولاعبيه، والتى جاءت مخالفة لكل اللوائح والقوانين بصورة غير مسبوقة.

وتحتفظ اللجنة بحقها فى اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة هذه القرارات الباطلة على جميع الأصعدة، مهما كانت التداعيات، وسوف يتم الإعلان عما يتم اتخاذه من خطوات بما يحفظ حقوق النادى وأبنائه.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز، وجاء على رأسها إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.

وجاءت القرارات على النحو التالى:

-غرامة مالية على نادى طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق فى النزول لأرض الملعب فى مباراته مع المصرى.

-إيقاف أسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبى مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.

-إيقاف على جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

-إيقاف فتحى مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف فى مباراة فريقه أمام المقاولون.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادى الزمالك للهتاف الجماعى والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلى.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادى الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثانى من المباراة نفسها ما أدى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث فى المباراة نفسها.

-إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضى.

-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظى والاحتكاك بمسئولى النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.