7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 29 / 8 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، والتى يأتى على رأسها تأكد غياب محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى، وكذلك محمد الننى لاعب آرسنال الإنجليزى عن مباراة أنجولا خلال الجولة الأولى لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

تأكد غياب محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى وكذلك محمد الننى لاعب آرسنال الإنجليزى عن مباراة أنجولا خلال الجولة الأولى لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، كما تجري بعض المحاولات في الوقت الحالي لضمهم لمباراة الجابون في الجولة الثانية.

إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه فى أحداث التتويج بالدوري

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء على رأسها إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.

الزمالك في بيان رسمي: نرفض قرارات الجبلاية وسنتخذ كافة الإجراءات

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا للرد على عقوبات اتحاد الكرة ضد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك عقب أحداث تسليم درع الدورى بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الأخيرة للدورى.

أصدر مسئولو نادى غزل المحلة بيانا أعلنوا فيه توجيه الشكر للجهاز الفني، بقيادة خالد عيد، والاستقرار على التعاقد مع مدير فنى جديد فى الفترة القادمة.

تعرض الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، لضغوط شديدة خلال اليومين الماضيين للتراجع عن قراره السابق بشأن عدم عودة أحمد عبد القادر حمدى لاعب الفريق المعار لنادي سموحة.

وقعت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم غرامات متعددة على نادى الزمالك ولاعبيه، على خلفية أحداث ليلة التتويج بالدورى عقب مواجهة البنك الأهلى فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضية باستاد بتروسبورت.