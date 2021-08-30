الارشيف / اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الأحد 29 / 8 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، والتى يأتى على رأسها تأكد غياب محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف الإنجليزى، وكذلك محمد الننى لاعب آرسنال الإنجليزى عن مباراة أنجولا خلال الجولة الأولى لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

تأكد غياب محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى وكذلك محمد الننى لاعب آرسنال الإنجليزى عن مباراة أنجولا خلال الجولة الأولى لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، كما تجري بعض المحاولات في الوقت الحالي لضمهم لمباراة الجابون في الجولة الثانية.

714db5f265.jpg

إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه فى أحداث التتويج بالدوري

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء على رأسها إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه. 

8bfaf1b243.jpg

الزمالك في بيان رسمي: نرفض قرارات الجبلاية وسنتخذ كافة الإجراءات

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا للرد على عقوبات اتحاد الكرة ضد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك عقب أحداث تسليم درع الدورى بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الأخيرة للدورى.

6beb3140b4.jpg

 

أصدر مسئولو نادى غزل المحلة بيانا أعلنوا فيه توجيه الشكر للجهاز الفني، بقيادة خالد عيد، والاستقرار على التعاقد مع مدير فنى جديد فى الفترة القادمة.

9dc46aff39.jpg

تعرض الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، لضغوط شديدة خلال اليومين الماضيين للتراجع عن قراره السابق بشأن عدم عودة أحمد عبد القادر حمدى لاعب الفريق المعار لنادي سموحة.

 

 

وقعت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم غرامات متعددة على نادى الزمالك ولاعبيه، على خلفية أحداث ليلة التتويج بالدورى عقب مواجهة البنك الأهلى فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضية باستاد بتروسبورت.

d4739d1269.jpg

 

استقر اتحاد الكرة على استئناف مباريات كأس مصر 13 سبتمبر المقبل، على أن يبدأ الدورى الجديد فى أكتوبر المقبل.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا