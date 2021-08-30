شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحدد 5 سبتمبر موعدا بداية الاستعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسلام عادل، مدرب المقاصة، أن الجهاز الفني حدد موعدا مبدئيا يوم 5 سبتمبر المقبل لبدء التحضير للموسم الجديد، بعد الحصول على راحة سلبية لمدة أسبوع، عقب الانتهاء من مواجهة سموحة، أمس السبت، في ختام مباريات الموسم المنقضي من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال عادل، إن المقاصة اتفق على هذا الموعد المبدئي، على أن يخوض الفريق الفيومي تدريباته لمدة يومين على استاد الدفاع الجوي، قبل السفر لمواصلة استعداداته للموسم الجديد من الفيوم بأحد الملاعب هناك.

وقام مسئولو نادي المقاصة بفسخ عقدهم مع الإثيوبي شميلس بيكلي، لاعب الفريق الفيومي، بالتراضي، بعد الجلسة التي تمت بين الطرفين واتفق خلالها الطرفان على فسخ عقد اللاعب قبل نهاية مدته.

وينتهي عقد شميلس بيكلي مع المقاصة بنهاية الموسم المقبل 2021 / 2022، ولكن وافقت إدارة المقاصة على فسخ عقد اللاعب بالتراضي مع التوصل لحل بشأن مستحقاته لدى النادي الفيومي.

ووافق مسئولو نادي المقاصة على بيع خدمات باسم مرسي، مهاجم الفريق الفيومي، إلى نادي سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد دخول الأخير في مفاوضات جادة للحصول على خدمات مهاجم الزمالك السابق.

وعلم ”الخليج 365” أن الصفقة لم تنته حتى الآن، ويتم وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة بشأن المقابل المالي، حيث عرض سيراميكا 3 ملايين جنيه على المقاصة، في المقابل ترغب إدارة النادي الفيومي في الحصول على 5 ملايين جنيه، مقابل التخلي عن خدمات مهاجمه في الصيف الحالي.

وانتقل باسم مرسي إلى المقاصة في يناير الماضي قادما من الإنتاج الحربي، مقابل دفع مليون جنيه للفريق الحربي، حيث وقّع اللاعب على عقود انتقاله للمقاصة لمدة موسمين ونصف الموسم، وينتهي عقده في صيف 2023 مع الفريق الفيومي.

جدير بالذكر أن نادي المصري كان يرغب في ضم باسم مرسي من المقاصة، ولكنه لم يقدم عرضا رسميا للحصول على خدمات اللاعب في الصيف الحالي.