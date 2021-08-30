شكرا لقرائتكم خبر عن الشاطر: نقل مونديال الأندية من اليابان للدوحة أو أبوظبى وستبدأ فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إسلام الشاطر، نجم الأهلى السابق، أن كأس العالم للأندية المقرر إقامته في ديسمبر المقبل في اليابان سيتم نقله إلى الدوحة أو أبو ظبى مع تأخير انطلاقته لفبراير المقبل.

وقال إسلام الشاطر، خلال تقديمه لبرنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "فيه خبر يخص جمهور الأهلى فقط وهو أن كأس العالم للأندية سيتم نقلها من اليابان إلى أبو ظبى أو الدوحة وتأخير موعد انطلاقه لفبراير المقبل، وهذا مؤكد بنسبة 95% والإعلان خلال أيام".

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم مواعيد إقامة كأس العرب والتي تقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، في الوقت الذى أعلن فيه الاتحاد الياباني أن مونديال الأندية سيقام فى الفترة من الخميس 9 ديسمبر المقبل، وحتى الأحد 19 من نفس الشهر.

وقد تتسبب مواعيد البطولتين في أزمة بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي، خاصة أن الفريق دخل فى عدة أزمات مع الاتحاد في بالموسم الجاري الذى شهد ضغط مبارياته في الدوري، ووجه مسئولوه اللوم للاتحاد فى الابتعاد عن المنافسة وعدم القدرة على الاحتفاظ باللقب نتيجة هذا الضغط.

وتواصل ”الخليج 365” مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حول أزمة تضارب المواعيد بين البطولتين والتي تشهد تواجدا مصريا ممثلا فى الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية، والمنتخب فى كأس العرب الذى أعلن مسئولو اتحاد الكرة أن الفريق سيخوض البطولة بتشكيل من اللاعبين المحليين فى الدوري.

وقال متحدث باسم الفيفا، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن مواعيد بطولة كأس العرب في قطر تم تأكيدها من جانب فيفا لتقام من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، ولم يصدر أي إعلان رسمي بشأن مواعيد مونديال الأندية حتى الآن.

وعن إمكانية تعديل موعد البطولة قال: "الاتحاد الياباني من أعلن تلك المواعيد، وفيفا لم يعلنها بشكل رسمي حتى الآن".