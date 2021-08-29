شكرا لقرائتكم خبر الأشرطة اللاصقة بأجساد الرياضيين.. مظهر أم حاجة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتاد الرياضيون في الآونة الأخيرة على ارتداء أشرطة لاصقة بألوان زاهية في مختلف أجسادهم، خصوصا حول المفاصل والعضلات، بدءا بالرقبة والظهر مرورا بعضلات الفخذ والساق والركبة حتى أسفل الرجلين، فمن ابتكرها وما فوائدها ودواعي ارتدائها؟

ابتكر دكتور العظام والمفاصل الياباني «كينزو كاسي» في السبعينات الميلادية الشريط الرياضي وصممه بألوان زاهية لأغراض علاجية، ومن اسمه جاءت تسمية تلك اللصقات بلصقات «Kinesio».

واستوحى كينزو فكرة الأشرطة اللاصقة أثناء علاج مرضى التهاب المفاصل المسنين، حيث وجد أن من الممكن جعل مفصل المريض في وضع أقل إيلام دون الحد من الميكانيكا أو الحركات كما تفعل الأشرطة التقليدية، وتمكن بذلك من إطالة تأثير علاجه بطريقة مبتكرة ذكية.

واعتمد الدكتور كينزو في تصميم هذه الأشرطة على ألياف قطنية مرنة متينة، ولاصق طبي مقاوم للماء ومضاد للحساسية، بتقنية قابلة للتمدد ويمكن ارتداؤه لأيام عدة، أثناء التمرينات الرياضية المكثفة والمنافسات المختلفة والسباحة أو الاستحمام.

يكتسي الرياضيون بتلك الأشرطة لدعم العضلات والمفاصل المصابة أو لحمايتها وتقليل التورم وخفض الألم، وحسب موقع «كينسيو»، فإن الشريط يعمل على شد الجلد مجهريا وزيادة المساحة تحته، مما يسمح بتقليل الالتهاب فيخف الألم ويسهل التصريف اللمفاوي.

ويعد الشريط اللاصق علاجا مساعدا في خطة إعادة تأهيل الجزء المصاب، عضلة أو مفصل، لا يمكن الاكتفاء به كعلاج مستقل، وبالرغم من استخداماته الطبية، وطريقة تركيبه الفيزيائية يمكن شراء الشريط دون وصفة طبية، وبشكل عام يجب على المرضى استشارة أخصائي لضمان أفضل النتائج.

وأوضح أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل بالمنتخب السعودي لكرة الطائرة خالد المطرفي، أن اللاصق الرياضي يعمل على زيادة المسافة بين الجلد والأنسجة عن طريق السحب، فيخلق مساحة أكبر لحركة العضلات وأريحيتها بالانقباض والانبساط، ويزيد المدى الحركي للمفاصل ويخفف الانتفاخات بعد الإصابات والتمزقات العضلية ويحسن الدورة الدموية والأداء.

وأشار إلى أن سرعة الشفاء التي يوفرها استخدام اللاصق الرياضي الملون غير محددة، وتختلف باختلاف درجات الإصابة وطبيعة الأشخاص المصابين.

وتتراوح مدة ارتداء الشريط الرياضي اللاصق بين 3 إلى 8 أسابيع مع ضرورة تبديله كل 5 أيام.

أسباب ارتداء الشريط اللاصق







إصابات المفاصل



إصابات العضلات والتمزقات العضلية



إصابات الأربطة



تخفيف السوائل والانتفاخات



تخفيف العقد العضلية



التهابات الأوتار



أبرز فوائد الشريط اللاصق





دعم العضلات والمفاصل المصابة أو حمايتها



يخفف الانتفاخات بعد الإصابات والتمزقات العضلية



يخفف الألم ويسهل التصريف اللمفاوي



يعمل على شد الجلد مجهريا وزيادة المساحة تحته



علاج مساعد في خطة إعادة تأهيل الجزء المصاب (عضلة أو مفصل)



يساعد في خلق مساحة أكبر لحركة العضلات وأريحيتها بالانقباض والانبساط



يزيد المدى الحركي للمفاصل



يحسن الدورة الدموية والأداء



موانع ارتداء الشريط اللاصق