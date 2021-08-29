وصفها بالباطلة.. بيان ناري من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن نادي الزمالك، اعتراضه على عقوبات لجنة المسابقات باتحاد الكرة، التي صدرت بشأن النادي الأبيض ولاعبيه محمود عبدالرازق شيكابالا، وحازم إمام، كما وصفها بالباطلة.

وجاء نص بيان نادي الزمالك كالتالي:

تعلن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، انطلاقا من مسئوليتها تجاه النادي وجماهيره واحتراما لقيمه ومبادئه رفضها التام للقرارات الصادرة من رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن النادي ولاعبيه والتي جاءت مخالفة لكل اللوائح والقوانين بصورة غير مسبوقة.

وتحتفظ اللجنة بحقها في اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة هذه القرارات الباطلة على جميع الأصعدة، مهما كانت التداعيات وسوف يتم الإعلان عما يتم اتخاذه من خطوات بما يحفظ حقوق النادي وأبنائه.

وعاقب اتحاد الكرة شيكابالا بالإيقاف لمدة 8 أشهر، وغرامة 500 ألف جنيه، بسبب مشادته مع أحمد مجاهد رئيس الجبلاية، وإيقاف حازم إمام 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، بالإضافة لغرامة 200 ألف جنيه مقسمين بواقع 100 ألف بسبب السباب الجماعي، و100 ألف أخرى لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما أدى إلى توقفها 3 دقائق.