شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق يعلن اعتذار لاعبى الزمالك عن الظهور فى برنامجه تضامنا مع شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامى إبراهيم فايق، عن اعتذار لاعبى الزمالك عن عدم الحضور فى برنامجه، تضامنا مع محمود عبد الرازق شيكابالا الذى تم إيقافه 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه بعد أحداث تتويج الزمالك بالدورى.

وقال إبراهيم فايق عبر حسابه على موقع "تويتر": "شباب الزمالك كان المفترض يكونوا عندنا النهاردة في جمهور التالتة في احتفالية بدرع الدوري ولكن وبعد قرار ايقاف شيكابالا كان لهم رأي بعدم الظهور تضامنا معه، من باب كيف لهم أن يحتفلوا وكابتن الفريق تم إيقافه؟!!. أنا وفريق العمل نتقبل اعتذارهم ونحترم مشاعرهم ويشرفنا وجودهم في أي وقت".



إبراهيم فايق

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك تدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدورها، أى تبدأ فترة إيقاف شيكابالا 8 أشهر من اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.