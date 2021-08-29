شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتعاقد مع البوركينى سعيدو سمبوري 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى، إجراءات انتقال لاعب الوسط الدولى البوركينى سعيدو سمبوري لصفوف الفريق لمدة ثلاثة مواسم،عقب إنهاء كافة التفاصيل المالية مع مسئولى النادى المصرى البورسعيدي.

وأنهى مصيلحى مفاوضات انتقال اللاعب "سعيدو" عقب الجلسة التي عقدها مع سمير حلبيه رئيس النادى المصرى البورسعيدى و كعادة العلاقات الطيبة التي تجمع الناديين تم الاتفاق على أنتقال اللاعب لصفوف زعيم الثغر.

وأكد حسام حسن، المدير الفني للفريق، وإبراهيم حسن، مدير الكرة، على الإمكانيات الكبيرة للاعب وأنه سوف يكون إضافة قوية وكبيرة لصفوف زعيم الثغر.

وغادر اللاعب مُتجها إلى بلاده للانضمام إلى منتخب بوركينا فاسو على أن يعود فور اتهاء مشاركته مع المنتخب.