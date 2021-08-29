شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن التعاقد مع مدافع الأهلي في أولى صفقاته للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى المصرى البورسعيدى، التعاقد مع أحمد علاء، مدافع النادى الأهلى المنتهية إعارته لنادى طلائع الجيش، في أولى صفقات النادى البورسعيدى للموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي للنادى البورسعيدى عبر موقع "تويتر"، صورة أحمد علاء معلقا عليها: "رحبوا معنا بأولى صفقات النسور الخضر للموسم الكروي الجديد.. المقاتل أحمد علاء نسرًا جديدًا من نسور المصري".

حسم التعادل السلبى مباراة المصرى البورسعيدى وطلائع الجيش، التى أقيمت مساء الخميس، على استاد الإسكندرية بافتتاحية الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة احتل طلائع الجيش المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

فيما احتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 50 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 11 مواجهة وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا.