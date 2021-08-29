شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان: تقنية نظارات تخلق تأثيرا بطيئا لحركة الكورة عن الواقع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهدى سليمان، حارس مرمى نادى بيراميدز، بتقنية نظارات التدريب الخاصة بحراس المرمى، التي يتدرب بها في نادى بيراميدز، مؤكدا أنها تهدف الى مساعدة الحراس على تحسين توقعاتهم.

ونشر المهدى سليمان عبر حسابه على موقع "تويتر": فيديو أثناء تدريبه بنظارة حراس المرمى، معلقا: "النظارات المبتكرة تعمل بالبطارية وتخلق تأثيرا بطيئا لحركة الكورة عن الواقع.. النظارة تهدف إلى مساعدة الحراس على تحسين توقعاتهم أثناء التدريب''.

وكان فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز قد حقق فوزًا كبيرًا على غزل المحلة بنتيجة 6 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد الدفاع الجوى، فى الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لينهى الفريق السماوى مسابقة الدورى للموسم الحالى 2020 / 2021 محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى.