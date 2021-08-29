شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الأحد 29 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 29 / 8 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها اعتراض النادي في بيان رسمي على عقوبات اتحاد الكرة ضد محمود عبد الرازق شيكابالا

الزمالك يدرس عرض جنش ضمن صفقة عبد الله السعيد في بيراميدز

يسعى مسئولو نادي الزمالك لإنهاء صفقة ضم عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، في ظل رغبة اللاعب في الانضمام لصفوف الزمالك.

إيقاف شيكابالا 8 أشهر.. غرامات على الزمالك ولاعبيه فى ليلة التتويج بالدورى (إنفوجراف)

غرامات متعددة وقعتها إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم على نادى الزمالك ولاعبيه، على خلفية أحداث ليلة التتويج بالدورى عقب مواجهة البنك الأهلى فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضى باستاد بتروسبورت.

الزمالك في بيان رسمي: نرفض قرارات الجبلاية وسنتخذ كافة الإجراءات

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا للرد على عقوبات اتحاد الكرة ضد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك عقب أحداث تسليم درع الدورى بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الأخيرة للدورى.

كارتيرون يطلب الحفاظ على القوام الأساسي والتجديد لبن شرقي قبل تمديد تعاقده

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من إدارة النادي الحفاظ على القوام الأساسي للفريق بعقود تمتد لأكثر من موسمين على أقل تقدير، كشرط أساسي للموافقة على تمديد تعاقده مع الزمالك، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

اتحاد الكرة: بدء تنفيذ عقوبة شيكابالا من تاريخ صدور القرار

كشف مسؤولو اتحاد الكرة أن عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك تدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدورها، أى تبدأ فترة إيقاف شيكابالا 8 أشهر من اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس.

800 ألف جنيه غرامات مالية على الزمالك فى ليلة التتويج بالدورى

وقعت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم غرامات متعددة على نادى الزمالك ولاعبيه، على خلفية أحداث ليلة التتويج بالدورى عقب مواجهة البنك الأهلى فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضية باستاد بتروسبورت.

أحداد يفاضل بين سيراميكا وسموحة بعد خروجه من حسابات الزمالك

اقترب المغربي حميد أحداد لاعب نادي الزمالك من التوقيع لنادٍ مصرى للانتقال إليه فى فترة الانتقالات الضيفية المقبلة، بعد خروجه من حسابات كارتيرون المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك.

حسين السيد: 17 ناديا وافقت على استكمال بطولة كأس مصر

أكد حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ومندوب النادى فى اجتماع الأندية اليوم، أن 17 ناديا قاموا بالتصويت على استكمال مسابقة كأس مصر الموسم الحالي، وذلك خلال اجتماع الأندية الذى عقد اليوم باتحاد الكرة.

الزمالك يعلن فتح تحقيق بشأن مراسم تسليم درع الدورى

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانًا رسميًا بشأن مراسم تتويج الفريق الكروى الأول بدرع الدروى لموسم 2020 / 2021 والذى جاء كالتالى..

بالأصالة عن نفسي وباسم جميع منتسبي نادي الزمالك، نعلن احترامنا والتزامنا التام بسياسة النادي القائمة على احترام كل أطراف المنظومة الرياضية، وإعلاء قيم الروح الرياضية قولا وعملا

حسين لبيب يتواصل مع أسرة الراحل علاء على لتلبية جميع طلباتهم

تواصل حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مع زوجة الراحل علاء علي لاعب الفريق الكروى السابق، من أجل تلبية جميع طلبات أسرته، خاصة بعدما أكدت زوجته أن العلاقة مع نادى الزمالك انقطعت.

مرتضى منصور يتقدم بطلب للقضاء الإداري لسرعة الفصل في دعوى إبعاد مجلس الزمالك

قدم رئيس نادى الزمالك السابق مرتضى منصور طلب تقصير إلى رئيس محكمة القضاء الإدارى، لسرعة الفصل فى دعواه الذى طالب فيها بوقف قرار استبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك بعد تاجيل القضية إلى 10 اكتوبر المقبل.

روقا "الزمالك" يقترب من الاتحاد السكندرى بعد مكالمة مصيلحى والتوأم

اقترب محمد أشرف روقا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الانتقال لصفوف الاتحاد السكندرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما قرر اللاعب الرحيل عن القلعة البيضاء بسبب ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسى مع الفارس الأبيض تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

هشام يكن يعلن خوضه انتخابات الزمالك ويرشح الثعلب والفيلسوف

أعلن هشام يكن نجم الزمالك السابق استعداده لخوض انتخابات نادى الزمالك المقبلة، وقال يكن في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "أنا نازل الانتخابات، وعلى الأقل يجب تواجد اثنين من نجوم الكرة فى مجلس إدارة الزمالك، وأرشح أيمن يونس وحازم إمام للتواجد بالمجلس القادم".

تأجيل طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك لـ 10 أكتوبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور الذى طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، لجلسة 10 أكتوبر المقبل للاطلاع والرد.