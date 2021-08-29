شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يمنح لاعبى إنبى إجازة 3 أيام فقط من أجل مواجهة الأهلى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لاعبيه 3 أيام راحة، بعد ختام منافسات بطولة الدورى العام موسم "2020 – 2021"، وذلك لالتقاط الأنفاس بسبب ضغط وتلاحم المباريات.

ويستأنف فريق إنبى تددريباته يوم الأربعاء القادم، استعدادا لخوض منافسات كأس مصر والتي ستجمعه بالنادى الأهلى بدور الـ16.

تغلب فريق إنبي على نظيره الجونة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وهي آخر مباريات الموسم الحالي من الدوري 2020 / 2021.

سجل أحمد العجوز هدف التقدم لإنبي في الدقيقة 41 من عمر المباراة، بعد متابعته لركلة حرة احتسبت لفريق إنبي من على حدود منطقة الجزاء.

وسجل صلاح ريكو هدف إنبي الثاني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، ليسجل أول أهدافه مع الفريق البترولي في الموسم الحالي، وتنتهي المباراة بفوز إنبي بهدفين نظيفين.

وأنهى إنبى جدول ترتيب الدوري في المركز السادس برصيد 49 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.