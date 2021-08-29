شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس عرض جنش ضمن صفقة عبد الله السعيد في بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو نادي الزمالك لإنهاء صفقة ضم عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، في ظل رغبة اللاعب في الانضمام لصفوف الزمالك.

وتبحث إدارة الزمالك لحسم الصفقة مع مسئولي بيراميدز، من خلال تقديم مغريات لإدارة النادي السماوي للموافقة علي الصفقة، وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك عن وجود نية داخل النادي لعرض محمود جنش حارس مرمى الفريق على مسئولي بيراميدز ضمن الصفقة في ظل رغبة إدارة بيراميدز في التعاقد مع حارس مرمى من الزمالك لتدعيم صفوف الفريق.

ويحاول مسئولو الزمالك إنهاء الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الفريق حيث يحتاج الزمالك لتدعيم مركز صانع الألعاب الذي كان يعاني من عدم وجود لاعبين في الزمالك سوى يوسف أوباما.

من ناحية أخرى أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بيانا رسميا بشأن مراسم تتويج الفريق الكروى الأول بدرع الدروى لموسم 2020 / 2021 والذى جاء كالتالى:

بالأصالة عن نفسي وباسم جميع منتسبي نادي الزمالك، نعلن احترامنا والتزامنا التام بسياسة النادي القائمة على احترام كل أطراف المنظومة الرياضية، وإعلاء قيم الروح الرياضية قولا وعملا، وفي هذا الإطار وبشأن ما صاحب مراسم تسليم درع الدوري من أحداث عقب مباراة البنك الأهلي نود توضيح ما يلي:

1- لم يقم أحد من القائمين على تنظيم المباراة ومراسم التتويج بتوضيح أو إعلان الخطوات والضوابط الواجب اتباعها في حينه بالمخالفة لما كان يجب على المنظمين القيام به من ضرورة عقد اجتماع يضم كل الأطراف لوضع تصور كامل وواضح للتتويج والاحتفال بالنسبة للجميع، بما في ذلك اللاعبون وعائلاتهم، ولعل الجميع يشاركنا الرأي أن من أغفل ذلك يتحمل الجانب الأكبر من المسئولية عن الأزمة وتداعياتها.

2- تبين بعد انتهاء المباراة أن أعدادا كبيرة من الأشخاص من غير ذوي الصفة تواجدوا بمحيط الملعب ومنطقة التتويج.

3- حاول قائد الفريق بناء على تكليف اللاعبين له تمكين زملائهم غير المقيدين بقائمة المباراة وبعض من ذويهم من الدخول إلى أرض الملعب للمشاركة في التتويج على نحو ما جرت عليه الأعراف باعتبارهم الأولى بذلك إضافة إلى أن هؤلاء الأشخاص دخلوا إلى أماكن تواجدهم بعلم وإشراف الأمن والجهات المنظمة بعد التحقق من شخصياتهم وصفتهم وبعد مجموعة من إجراءات الفحص والتدقيق غير معتادة بما يحمل إشارة واضحة على مشروعية تصرفهم وأحقيتهم في المشاركة بالاحتفال وهو ما جرت عليه الأمور في المناسبات المماثلة.

4- تدخل عدد من المتواجدين لمنع ذلك بأسلوب غير لائق اتسم بالعنف والحدة دون بيان سبب وبطريقة غير مبررة تشير إلى احتمال تعمد إثارة مشكلة وتصعيد الموقف بالمخالفة لكل الأعراف والقواعد البروتوكولية.

5- في هذا التوقيت وفي ظل حالة من التوتر الشديد والتي ترجع إلى ما قبل المباراة، حيث جرت أحداث غير مبررة لا محل لتفصيلها الآن توجه مسئولو اتحاد الكره إلى البوابة الداخلية للملعب المؤدية لغرف خلع الملابس، حيث تواجد كابتن الفريق والذي لم يجاوز حديثه المطالبة بحق اللاعبين المشروع في الاحتفال إلا أن بعض مرافقي مسئولي الاتحاد وعلى مسمع منهم تحدث إلى كابتن الفريق بطريقه مسيئة متعمدة، مما زاد الأمر توترا.

6- إننا جميعا نكن كل التقدير والاحترام لجميع مسئولي المنظومة الرياضية ونرفض أي موقف اعتبر دون قصد إساءة للغير، وفي المقابل نطالب كل الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد المصري لكرة القدم، أن يضطلعوا بمسئولياتهم، من أهمها إجراء تحقيق شامل منصف ومحايد بشأن تلك الوقائع يؤخذ فيها بعين الاعتبار الحالات المماثلة بما يدرأ شبهة الانحياز والكيل بمكيالين وحتى يتسنى اتخاذ قرارات عادلة تحفظ حقوق كل الأطراف.

7- يؤكد نادي الزمالك رفضه انفراد أي طرف كان جزء من الأزمة باتخاذ أي قرارات ذات طابع انتقامي تفتقد الحياد وأن النادي سيواجه أي شئ من ذلك بكل الطرق المشروعة بما يحفظ حقوق النادي وأبنائه.

8- يطالب نادي الزمالك جميع الأطراف بالتجرد وإعمال العقل والنظر إلى الموقف من كافة جوانبه وإبعاده وعدم اختزاله في معالجة فردية لأمر كابتن الفريق، وعدم غض الطرف عن آخرين يتحملون عن عمد أو إهمال تبعات الأزمة، ندعو الجميع إلى تقدير اعتبارات المصلحة العامة كما هو نهج نادي الزمالك.

9- يعلن نادي الزمالك فتح تحقيق شامل حول الواقعة للوقوف علي كافه الحقائق ويرحب النادي بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة في التحقيقات كما يرحب بالمشاركة في أي تحقيق تُجريه جهة مختصة وإعلان النتائج وفق أعلى معايير المهنية والشفافية.

10- يعلن نادي الزمالك أنه بصدد الإعداد لاحتفال بمناسبة الفوز ببطولة الدوري العام بطريقة لائقة تناسب قيمة النادي ومحبيه، بما في ذلك إقامة احتفالية جماهيرية بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وسوف يتم الإعلان عن ذلك في حينه بإذن الله.