شكرا لقرائتكم خبر عن جالاتا سراي يجدد مفاوضاته مع الأهلي لشراء ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسئولي نادي جالاتا سراي التركي جددوا اتصالاتهم مع النادي الأهلي بشأن الحصول على خدمات المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعدما توقفت المفاوضات خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم موافقة النادي التركي على طلبات الأهلي المالية بشأن التخلي عن الدبابة المالية.

وأوضح المصدر أن جالاتا سراي يرغب في حسم صفقة ديانج قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في تركيا، لذا سيقدم عرضا جديدا من أجل الحصول على خدمات اللاعب المالي بنهاية الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل إقناع الأهلي بالتخلي عن لاعبه المالي.

وكانت المفاوضات بين الناديين قد توقفت خلال الفترة الأخيرة، بعدما توقفت الصفقة عند 5.5 مليون يورو، في الوقت الذي اشترط الأهلي الحصول على 7 ملايين دولار، وقد تنتهي الصفقة نظير حصول الأهلي على 6 ملايين يورو.

ويضغط ديانج على مسئولي الأهلي من أجل الموافقة على احترافه في أوروبا وقبول العرض التركي، خاصة أنها الفرصة الأنسب للرحيل إلى القارة العجوز، وبدأ مرحلة الاحتراف الأوروبي مبكرا، حيث يتحفظ اللاعب على فكرة اللعب لأي ناد خليجي.