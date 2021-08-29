شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يمنح لاعبي سموحة 4 أيام راحة.. وناجى "مستمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد سامي، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، اللاعبين 4 أيام راحة سلبية، عقب انتهاء مسابقة الدورى العام والحصول على المركز الرابع.

ويعود الفريق للتدريبات الخميس المقبل، استعدادا لمواجهة نادى بيراميدز في دور الـ16 من كأس مصر، ومباريات الدورى العام الجديد.

وودع الثنائى أحمد عبد القادر ومصطفى فتحى اللاعبين بالأحضان والقبلات، وشكر محمد فرج عامر والجهاز الفني اللاعبين على الفترة التى قضها داخل سموحة.

ومن جانبه، أكد أحمد ناجى مدرب الحراس: أن كل ما يقال عن مغادرته نادى سموحة مجرد اجتهادات، مؤكدًا أنه تربطه علاقة قوية بمحمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، تمنعه من مجرد التفكير فى الرحيل.

وأشار فى تصريحات للمركز الإعلامى بالنادي، إلى أنه سعيد بالعمل مع أحمد سامي، المدير الفنى، الذى أثبت أنه مدير فنى قدير وينتظره مستقبل باهر.

وفجّر أحمد ناجى مفاجأة من العيار الثقيل بأنه كانت لديه الرغبة فى اعتزال التدريب والاكتفاء بما قدمه للساحرة المستديرة خلال مشواره فى الملاعب، سواء مع الأهلى أو المنتخب المصرى أو نادى سموحة، ولكنه فوجئ بالرفض من جميع المقربين والأصدقاء فكرة الرحيل.

وأضاف ناجى، أننى مندهش من تفسير بعض الناس لما أتناوله من خواطر شخصية يفسرها البعض على أهوائه الشخصية، وفى النهاية أنا موجود فى منظومة سموحة الناجحة وكل الشكر للمهندس محمد فرج عامر على الدعم الكبير.