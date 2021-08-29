شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يفتح باب الترشح لانتخابات الدورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد في الساعة الرابعة بعد ظهر السبت الموافق الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وأعلن مجلس الإدارة باتحاد السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة عن عقد الاجتماع بمقر الاتحاد في مدينة نصر في الموعد السابق ذكره.

وأشار الاتحاد إلى أنه وفقًا للائحة فإنه فى حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية سيتم تأجيل الاجتماع إلى الساعة السادسة من نفس اليوم.

وأكد اتحاد السلة أنه تقرر فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الدورة الانتخابية 2021/2024 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29/8/2021 من العاشرة صباحًا ويغلق يوم 4/9/2021 في تمام الساعة الخامسة مساءً.