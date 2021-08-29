شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يدعم صفوفه بـ"جوكر" الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، فى التعاقد مع نادر رمضان لاعب الإسماعيلى السابق، وأنهى رئيس النادي صفقة انتقال لاعب الوسط المميز، حيث وقع على عقده الجديد في صفقة انتقال حر مع نادى الاتحاد السكندرى بعقد يمتد لثلاث مواسم.

وجاء التعاقد مع نادر رمضان وفقاًَ للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير الكرة استعداداً للموسم الجديد 2021_2022.

وأجرى نادر رمضان جميع الفحوصات الطبية التي أكدت سلامته من خلال الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي و الدكتور محمد عنان طبيب الفريق.

كما نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري فى التعاقد مع لاعب الوسط الغانى مورو ساليفو مواليد 1998 "23 عاما"، عقب إنهاء كافة التفاصيل المالية مع ناديه السابق "Bechem United FC"، وذلك في إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة وخاصة فى خط الوسط.

كما أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع مصطفى رمضان الشهير بـ"عفروتو" ظهير أيمن نادى الحمام مواليد 1997 (24 عاما) لمدة أربعة مواسم. وجاء التعاقد مع اللاعب عقب إشادة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير الكرة بقدراته الفنية والبدنية.