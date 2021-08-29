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بمشاركة ريان.. ألتاي إزمير يسقط أمام فنربخشة بثنائية في الدوري التركي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
شارك الدولي المصري أحمد ياسر ريان، المحترف في صفوف ألتاي إزمير، في خسارة فريقه أمام نظيره فنربخشة، مساء اليوم الأحد، بالجولة الثالثة للدوري التركي.

وسجل اللاعب فيردي كادويغلو هدف التقدم لفريق فنربخشة مع حلول الدقيقة 51، قبل أن يضيف إينير فالنسيا الهدف الثاني في الدقيقة 55.

ودخل أحمد ياسر ريان كبديل في اللقاء مع حلول الدقيقة 58 بعد خروج زميله في الفريق داودا بامبا.

وبتلك النتيجة، رفع فنربخشة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول بالتساوي مع طرابزون سبور، بينما تجمد رصد التاي إزمير عند 6 نقاط في المركز السادس.

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محمد العمدة

محمد العمدة

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