بالفيديو.. ميسي يشارك لأول مرة مع باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لأول مرة مع فريق باريس سان جريمان، اليوم الأحد، أمام ريمس الفرنسي.

وكان ميسي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، بعد انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني.

ودخل النجم الأرجنتيني بديلاً خلال لقاء ريمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وشارك ميسي على حساب زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

وأصبح الـ29 من أغسطس، يوماً تاريخياً في كرة القدم، بعد ظهور ليونيل ميسي بقميص نادٍ أخر غير قميص برشلونة الذي اعتاد ارتداؤه خلال السنوات الطويلة الماضية.