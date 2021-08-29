رئيس الزمالك: زيارتي للخطيب واردة.. وصفقات الأهلي رائعة لكننا الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، أنه من الوارد أن يقوم بزيارة محمود الخطيب رئيس الأهلي، أو يستقبله في القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

وأشار لبيب في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى مطالبته بوجود برنامج تليفزيوني تحت اسم "لا للتعصب"، للقضاء على الظاهرة حديثة العهد على الرياضة المصرية، حسبما وصف.

وقال لبيب: "أطالب الإعلام بعمل برنامج تحت اسم لا للتعصب يتواجد به لاعبان من قدامى الأهلي والزمالك، ما يحدث حاليًا جديد على الساحة الرياضية، طوال تاريخنا كنا نلعب ضد الأهلي ثم نخرج مع لاعبيه سويًا لتناول العشاء، احترامنا لأنفسنا يجبر الجميع على احترامنا".

وأكمل: "الأهلي تعاقد مع صفقات رائعة جدًا، لكننا أبطال الدوري بدون صفقات، ولدينا 5 لاعبين معارين كانوا نجوم في الموسم الماضي للدوري، ونعتبرهم 5 صفقات جديدة للفريق".

واختم: "زيارتي لمحمود الخطيب رئيس الأهلي أو العكس واردة جدًا جدًا جدًا".