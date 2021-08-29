الزمالك: نطالب بمعاملة شيكابالا مثل الشناوي.. تنظيم مراسم التتويج سيء.. ولن نترك حقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

طالب حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، بالتعامل مع العقوبة الموقعة على محمود عبد الرازق "شيكابالا" بنفس الطريقة التي تمت في العقوبة الخاصة بمحمد الشناوي حارس الأهلي منذ أشهر قليلة ماضية.

وأشار لبيب في تصريحات عبر قناة صدى البلد، بتواجد أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، إلى أن نادي الزمالك لن يتنازل عن حقوقه، مطالبًا جماهير فريقه بترك معالجة الأزمة لمجلس الإدارة.

وقال لبيب: "نحترم جميع الاتحادات والأندية والمنظومة في مصر، ونحترم جميع اللوائح والقوانين طالما أنها تطبق على الجميع سواسية وبدون استثناء".

وأكمل: "جميع الأطراف أخطأت، تنظيم المباراة الأخيرة في الدوري كان سيء جدًا جدًا، وبالتالي أصبح هناك حالة من الهرج، وليس لاعبي الزمالك فقط هم المخطئين".

وأضاف: "دخول الاستاد في مباراة التتويج كان صعب للغاية على الرغم من وجود 500 شخص في المدرج، ولا أعرف كيف دخلوا".

وأردف: "لم يحدث أي سباب من أي شخص كما أكد أحمد مجاهد، لكن كل المنظومة الخاصة بمراسم التتويج كانت خاطئة من بدايتها وحتى النهاية".

وأوضح: "اتحاد الكرة من حقه إتخاذ أي إجراء يراه سليمًا من وجهة نظره، ونادي الزمالك من حقه الطعن والاستئناف وسنسير بالإجراءات القانونية الطبيعية ضد عقوبة شيكابالا".

واستطرد: "أتعشم من أحمد مجاهد أن يرى الوضع كاملًا وأن تكون هناك قرارات أخرى، أنا لا أتدخل، ولكن هناك بعض الأمور التي يخرج الشخص فيها عن شعوره وهذا أمر طبيعي".

ووجه لبيب رسالة للجماهير قال خلالها: "أطلب منهم الهدوء وترك معالجة الأزمة لمجلس الإدارة، نحن نعمل بشكل جيد وبطريقتنا الخاصة، ولن نتنازل عن حق نادي الزمالك، سنعقد اجتماع طاريء لمجلس الإدارة بعد دراسة اللوائح الخاصة باتحاد الكرة وسيتم الإعلان عن قرارنا بعدها".

وأكمل: "قررنا عمل احتفاليتين، الأولى في أحد الفنادق سيتم دعوة جميع رموز نادي الزمالك لها، وبعدها سيتم عمل احتفالية ستتواجد بها جماهير القلعة البيضاء، ولن يستطيع أحد سرقة فرحتنا".

وأضاف: "شيكابالا انسان محترم، وقائد من قادة نادي الزمالك، أمل حياته هو إسعاد القلعة البيضاء، لكن أطلب أن يتم التعامل معه بروح القانون كما حدث مع محمد الشناوي حارس الأهلي عندما رأى اتحاد الكرة أن المصلحة العامة تقتضي تقليص عقوبته".

واختتم: "لن نحيد عن الحق، اتحاد الكرة بذل مجهود كبير جدًا لإنهاء الدوري وغالبية جماهيرنا تشيد بهذا الدور، والزمالك يستحق التتويج عن جدارة، والآن أصبح تركيزنا على الكأس".