مجاهد يحكي كواليس أزمته مع شيكابالا: "قال لي إنت أهلاوي ولم أسمع منه سبابا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن كواليس أزمته مع محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك أثناء مراسم تسليم النادي الأبيض درع الدوري.

وأوضح مجاهد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية صدى البلد، أن شيكابالا احتد مع المنظمين الأمن.

وأضاف: "شيكابالا قالي لي إنت أهلاوي ولم أسمع منه سبابا".

وكشف رئيس اتحاد الكرة عن أن كل عقوبة تصدر يكون لها أسانيد ومن الوارد أن يرى الصادر بحقه عقوبة نفسه مظلوما: "من حقه أن يلجأ لدرجات التقاضي ويستأنف خلال 10 أيام بداية من لجنة الاستئناف ثم مركز التسوية والمحكمة الرياضية الدولية والفيدرالية".

وأكمل: "بعد الاستئناف والتظلم قد يتم تثبيت أو إلغاء أو تخفيض العقوبة".

وتحدث مجاهد عن علاقته بشيكابالا: "تربطني به علاقة ودية منذ كانت رئيسا للجنة شؤون اللاعبين، منذ أزمته مع باوك اليوناني، وبالتالي ليس هناك أي موقف ضد شيكابالا بل على العكس تماما".

وعاقب اتحاد الكرة شيكابالا بالإيقاف لمدة 8 أشهر، وغرامة 500 ألف جنيه، وإيقاف حازم إمام 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، بالإضافة لغرامة 200 ألف جنيه مقسمين بواقع 100 ألف بسبب السباب الجماعي، و100 ألف أخرى لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.