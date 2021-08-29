مجاهد: 3 أسباب جعلت واقعة شيكابالا تختلف عن فضل وكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن أسباب اختلاف واقعة محمود شيكابالا قائد الزمالك خلال مراسم تتويج الفريق الأبيض عقب مباراة البنك الأهلي، عن واقعة محمد فضل عضو اتحاد الكرة السابق، مع محمود كهربا لاعب الأهلي خلال تتويج الفريق الأحمر ببطولة الدوري الموسم قبل الماضي.

وأوضح مجاهد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية صدى البلد، أن موقف كهربا وفضل لم يكن هناك أزمة للاعب مع الأمن والمنظمين، ولم يكن هناك إثارة للجماهير مثل واقعة شيكابالا.

وأضاف: "من كان يدير اتحاد الكرة وقت أزمة فضل وكهربا ليس هو من اتخذ القرارات اليوم سواء اتحاد الكرة أو لجنة المسابقات".

وأكمل: "من الوارد أن من اتخذ القرار وقت أزمة كهربا وفضل رأى أنه يمكن حل الموقف بالصلح الودي".

وأوضح مجاهد: "شيكابالا ابن اتحاد الكرة، لا مشكلة لدينا أو خصومة مع أي شخص".

وأشار مجاهد أنه تواصل مع حسين لبيب رئيس الزمالك قبل المباراة لإقامة احتفالية لتتويج الزمالك، ولكن النادي طلب التتويج في الملعب بعد المباراة، مضيفا: "مراسم تتويج الزمالك ليس مثل مباراة الكأس التي يكون هناك مراسم وتسليم ميداليات وتنظيم المباراة كاملة من الاتحاد، وإنما كان الاتفاق فقط تسليم درع الدوري لرئيس نادي الزمالك فقط".

وأردف: "تلقيت اتهامات عديدة من كل الجماهير، لم نرضي الجميع بالطبع، بالتأكيد جماهير الأهلي غير سعيدة بعدم فوز فريقها في ظل ضغط المباريات،وكذلك جماهير الزمالك الموقف الأخير جعلهم يشعرون وكأننا غير سعداء بتتويج الزمالك، وذلك غير صحيح، كنا سعداء بإنهاء بطولة الدوري بعد الضغوط الكبيرة التي تعرض لها الموسم".

وعاقب اتحاد الكرة شيكابالا بالإيقاف لمدة 8 أشهر، وغرامة 500 ألف جنيه، وإيقاف حازم إمام 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، بالإضافة لغرامة 200 ألف جنيه مقسمين بواقع 100 ألف بسبب السباب الجماعي، و100 ألف أخرى لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.