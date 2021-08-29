البدري يتحدث عن.. معايير اختيار قائمة المنتخب.. وتصدر مجموعته بالتصفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تحدث حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، عن ضيق الوقت الذي عانى منه قبل بدء تصفيات كأس العالم، ومعايير اختيار قائمة المنتخب الوطني، وتصدر مجموعته بالتصفيات.

ويبدأ المنتخب المصري مشواره في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بمواجهة أنجولا، الأربعاء المقبل، على أن يلتقي بالجابون يوم 5 سبتمبر المقبل.

وقال البدري خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "المرحلة القادمة مهمة جداً لأننا سنلعب تصفيات كأس العالم ونعلم جيداً ما هو كأس العالم وأي دولة في العالم ترغب المشاركة في منافسات كأس العالم".

واضاف: "بالأمس خضنا أول مران في المعسكر وتواجد 18 لاعب وكان هناك راحة لـ10 لاعبين في الفندق وذلك بناءً على مشاركتهم في المباريات، وهذا يدل على الصعوبات التي نعاني منها، وفي بعض اللاعبين لم يصلوا إلى المعسكر مثل مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا، وسينضموا غدا، ويجب تحقيق كل هدف لنا".

وواصل البدري: "قلت سابقاً أننا واجهنا صعوبات في البداية ولم أرغب في التحدث بوضوح حتى لا يكون هناك مبررات للاعبين وأن يكون هناك حالة سيئة لهم".

وأكمل: "حققنا هدفنا في المرحلة الأولى وأصبحنا أول مجموعتنا، وان شاء الله في شهر ديسمبر القادم سنصبح أول مجموعتنا أيضاً وسننتظر الخطوة الأخيرة في شهر مارس، هناك صعوبات ولكن هذه المرة أنا متفائل ومجموعة اللاعبين أفضل ولديهم رغبة أفضل من المرات السابقة وسنحقق نتائج إيجابية".

وتابع البدري: "رأينا المنافسة المثيرة في الدوري، وهناك بعض العناصر في الدوري يمكنهم الانضمام للمنتخب، ولكن هل من الممكن أن أضم لاعب جديد وأنا لدي 5 أيام أخوض فيها مباراتين، وهو يكون يحتاج وقت وتوجيه، وهناك عناصر أنا مقتنع بهم ولكن من الصعب استدعاؤهم خلال تلك الفترة الزمنية وأعطيهم المسؤولية وهذا قد يضر بالفريق وأكون بذلك أجازف، والوقت لم يساعدني، وبالطبع سيكون هناك وقت أستطيع أن أعطي وقت للناس وتحديدا خلال بطولة العرب القادمة ولكن نريد التركيز في مباراتي أنجولا والجابون".

وأضاف مدرب منتخب مصر: "بالنسبة لمعايير اختيار القائمة، قلت أنني لم أمتلك الوقت واختياراتي كانت بناء على اللاعبين الذين يمتلكون خبرات سابقة، وأتخيل أشكال كثيرة جدا عند اختياري للقائمة بالنسبة للهيكل وكل مباراة على حدى، وهناك لاعبين أجادت بشكل جيد ولكن الوقت لم يساعدني، ودائماً جزء من حكمي على أي لاعب قدم أداء جيد هو رد فعله على عدم اختياري له في القائمة، وفي بعض الأوقات رد الفعل لا يكون مطلوب وبالتالي يكون هناك صعوبة تواجده في المجموعة".

وأردف: "لم نتواصل مع اتحاد الكرة بشأن مباريات الكأس وبداية الدوري بشكل مبكر، ولكن سيكون هناك مناقشة بالطبع، والأفضل بالنسبة لي هو أن أتخطى المباراتين القادمتين، ولاعبي الأهلي والزمالك المنضمين للمعسكر يكون هناك فصل في أي شيء يخص بالناديين، وهم مجموعة مميزة ولديهم خبرات وتركيز بالمباريات القادمة".

وعن مباراة أنجولا، قال البدري: "شاهدنا مباريات لمنتخب أنجولا لعدة أشهر، ورأينا أنه كان هناك تغيير كبير في الهيكل لمنتخب أنجولا، والمدرب الخاص بأنجولا هو برتغالي وبدأ البحث عن اللاعبين الذين يمتلكون جنسيتين البرتغالية والأنجولية، وهناك كم كبير جدا من اللاعبين الجدد وهم مميزين جداً الذين انضموا للمنافس وبعضهم يلعب في الدوريات الأوروبية الكبرى، وهذا يعمل علينا صعوبات لأننا لا نعرف الشكل أو الهيكل الذي سيبدأوا به اللقاء، ولكن يجب التركيز على أنفسنا والشكل الذي سندخل به المباراة".

واختتم البدري تصريحاته: "بالنسبة لعبد الله السعيد وأفشة، يجب أن يكون هناك لاعب واثنين في كل مركز، وعبد الله السعيد لاعب كبير وتواجده مهم جدا ويستطيع اللعب في أي مركز، وأفشة يقدم مستوى رائع وسنستفيد بالثنائي خلال المباراتين، وهناك عناصر خبرة وكانوا يتواجدون في المنتخب في الفترات السابقة من الممكن أن يتواجدوا في المنتخب خلال الفترة المقبلة وباب المنتخب مفتوح أمامهم مثل ما رأينا عودة محمد عبد الشافي للمنتخب".