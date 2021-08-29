البدري: نأمل تواجد صلاح والنني أمام الجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أن الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال، لن يتواجدا في مباراة أنجولا بتصفيات كأس العالم 2022، مشيراً إلى أنه يأمل تواجدهما أمام الجابون.

ويبدأ المنتخب المصري مشواره في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بمواجهة أنجولا، الأربعاء المقبل، على أن يلتقي بالجابون يوم 5 سبتمبر المقبل.

وقال البدري خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "طلبنا حضور صلاح والنني وتركت أسمائهم في القائمة تحسباً لحدوث أي تغيرات في الوضع خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "اتحاد الكرة تواصل مع الأندية والفيفا، ولكن دعونا نتحدث بمنطقية أنهم سيصبحوا خارج المباراة الأولى التي سنخوضها بعد بضعة أيام، ونأمل أن يتواجدا معنا في المباراة الثانية، ونحضر نفسنا لجميع الاحتمالات بوجودهم وعدم وجودهم".

واختتم مدرب منتخب مصر: "هناك تواصل ومحاولات من اتحاد الكرة ولا يمكنني أن أجزم أن يتواجد صلاح والنني في المباراة الثانية ولكن بالطبع يمكنني أن أقول أنهما لن يتواجدا في المباراة الأولى، ولكن نحاول أن يتواجدا في المباراة الثانية بإذن الله".