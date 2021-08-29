شاهد فيديو اهداف فولفسبورج ولايبزيج في الدوري الالماني.. روسيلون يهدي الصدارة للذئاب

شاهد فيديو اهداف مباراة فولفسبورج ولايبزيج لحساب الجولة الثالثة في الدوري الالماني “البوندسليجا”، ضمن مباريات اليوم الأحد 29-8-2021.

واصل فولفسبورج انطلاقته القوية في الدوري الالماني تحت قيادة المدرب الهولندي مارك فان بوميل، ونجح في تحقيق الانتصار على لايبزيج بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعبه فوكسفاجن أرينا، ليحقق العلامة الكاملة وينفرد بصدارة الترتيب بعد مرور 3 جولات.

وأصبح فولفسبورج الفريق الوحيد في الدوري الالماني هذا الموسم الذي حقق الانتصار بمبارياته الثلاث الأولى، ويصل إلى النقطة التاسعة، بينما تجمد رصيد لايبزيج عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

وجاءت تشكيلة فان بوميل لفريق فولفسبورج كالآتي: كوين كاستيلس – كيفين مبابو – ماكسينس لكروا – جون بروكس – جيروم روسيليون – خافير شالجير – ماكسيمليان أرنولد – ريدل باكو – ماكسيمليان فيليب – ريناتو ستيفين – فوتر فيغورست.

في المقابل بدأ لايبزيج بالتشكيلة التالية: بيتر جولاسي – لوكاس كوليسترمان – ويلي أوربان – محمد سيماكان – يوسكو جفارديول – تايلر آدمز – أمادو هيدارا – كريستوفر نكونكو – إيميل فورسبيرج – دومينيك سوبسلاي – آندري سيلفا.

وصل فولفسبورج لمرمى لايبزيج عند الدقيقة (12)، حينما تلقى الجناح ريدل باكو كرة على حافة منطقة الجزاء من الجهة اليمنى وسدد كرة يسارية تصدى لها جولاسي لتخرج إلى الركنية.

وتمكن لايبزيج من إرسال تهديده الأول في الدقيقة (30)، وذلك عن طريق نجمه إميل فورسبيرج الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء وصلت سهلة في يد الحارس كوين كاستيلس.

روسيلون يهدي الصدارة للذئاب

وكان لايبزيج قريب للغاية من افتتاح التسجيل في الدقيقة (38)، بعدما أرسل يوسكو جفارديول كرة عالية من ضربة حرة مباشرة وصلت إلى آندري سيلفا داخل منطقة الست ياردات ليضربها برأسه في اتجاه المرمى ارتدت من يد الحارس كاستيلس إلى سيماكان الذي سددها في المدرجات.

ومع بداية الشوط الثاني كشر فولفسبورج عن أنيابه ونجح في تسجيل هدف التقدم الأول في الدقيقة (51)، عن طريق جيروم روسيلون الذي استغل عرضية ريناتو ستيفين المرتدة من يد جولاسي ليضعها في الشباك الخالية بسهولة.

وكاد فوتر فيغورست يضيف الهدف الثاني لفريق فولفسبورج عند الدقيقة (58)، حينما أنفرد بالمرمى بعد خطأ فادح من المدافع محمد سيماكان، ولكن المهاجم الهولندي سدد كرة أعلى من المرمى بكثير.

وأهدر المدافع ويلي أوربان فرصة تعديل النتيجة لفريق لايبزيج في الدقيقة (74)، بعدما سدد كرة خارج أعلى من العارضة بغرابة وهو على بعد 5 ياردات من المرمى.

وشهدت الدقيقة (88)، مشاركة المصري عمر مرموش مع فولفسبورج بدلًا من ريناتو ستيفين، ومرت الدقائق المتبقية دون جديد ليحقق فولفسبورج الانتصار بنتيجة (1-0) في ثالث جولات الدوري الالماني.

شاهد فيديو اهداف فولفسبورج ولايبزيج في الدوري الالماني