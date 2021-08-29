شاهد فيديو اهداف مباراة الوحدات والجليل في الدوري الاردني..أحمد سمير يحسم فوز المارد الأخضر من علامة الجزاء

شاهد فيديو اهداف مباراة الوحدات والجليل في الدوري الاردني للمحترفين، لحساب الجولة الـ15، ضمن مباريات اليوم الاحد 29 أغسطس 2021، والتي أقيمت على ملعب الأمير محمد.

انفرد الوحدات بصدارة جدول ترتيب الدوري الاردني عقب فوزه الصعب أمام مضيفه الجليل بهدف دون مقابل، رغم طرد لاعبه أحمد ساهر عند الدقيقة 65.

ويدين الوحدات بالفوز في مباراة اليوم للاعبه أحمد سمير الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 من ضربة جزاء.

ورفع الوحداث رصيده الى 35 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بعدما حقق اليوم فوزه الحادي عشر بالمسابقة، بينما تجمد رصيد الجليل عند الدقيقة 12 في المركز العاشر.

دخل الوحدات مباراة اليوم بقيادة المدرب “عبدالله أبو زمع” ساعياً الى اقتناص الثلاث نقاط من مضيفه من أجل الابتعاد في صدارة جدول الترتيب وتوسيع الفارق الى 4 نقاط بينه وبين ملاحقيه السلط والرمثا الثاني والثالث على الترتيب.

كان الوحدات قد استعاد نغمة الانتصارات الجولة الماضية في الدوري الاردني عقب فوزه على الفيصلي بنتيجة 2-صفر، قبل أن يسقط في فخ الخسارة الجولة قبل الماضية أمام الرمثا بنتيجة 2-3.

على الجانب الآخر يُعاني فريق الجليل هذا الموسم حيث يقبع في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، على بعد نقطة واحدة من أول مراكز الهبوط، وكان يطمح اليوم الى الخروج بنتيجة إيجابية أمام ضيفه الوحدات لكنه لم يستطيع الحفاظ على نظافة شباكه حتى النهاية.

كان الجليل قد تعرض للهزيمة السادسة له في الدوري الاردني هذا الموسم بالجولة الماضية أمام ضيفه الرمثا بنتيجة صفر-1، وتعادل الفريق في 6 مباريات، ولم يحقق سوى فوزين حتى الآن.

شاهد فيديو اهداف مباراة الوحدات والجليل في الدوري الاردني